Bu sezonun tartışmalı hakemi Abdülkadir Bitigen, Clichy'nin eline çarpan topta ise penaltıyı çalmad ı. Başakşehir böylelikle bir engeli daha kayıpsız atlattı...
Başakşehir bir engeli daha geçti... Lider evinde konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı. 4. dakikada Aleksic'in ceza sahasından yaptığı ortaya kimse dokunamadı. 45+3'te Rodallega'nın ön direğe kestiği topa Recep Niyaz dokunamadı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.
RODALLEGA MUTLAK 2 GOLÜ KAÇIRDI
Maçın 52. dakikasında Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldığı kaldığı anda vuruşunu yaptı. Mert gole izin vermedi. 53'teRodallega sağ kanattan yapılan ortaya hareketlendi. Ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.
CRİVELLİ PERDEYİ AÇAN GOLÜ ATTI
Maçın 65. dakikasında İrfan'ın köşe atışında Crivelli kafayla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 76'da VAR incelemesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çeviren Visca maçın skorunu ilan etti: 2-0. Başakşehir, bu galibiyetle zirve yarışına emin adımlarla devam etti.
YUMLU: FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR HERHALDE
Denizlisporlu Mustafa Yumlu, Başakşehir maçında dirseğine çarpan topta hatalı bir penaltı kararının verildiğini söyledi. Yumlu, "Başakşehir güçlü bir takım ama farklı şeyler dönüyor herhalde. Bu kadar basit penaltı kararı verilmez" diye konuştu.
Başakşehir bir engeli daha geçti... Lider evinde konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı. 4. dakikada Aleksic'in ceza sahasından yaptığı ortaya kimse dokunamadı. 45+3'te Rodallega'nın ön direğe kestiği topa Recep Niyaz dokunamadı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.
RODALLEGA MUTLAK 2 GOLÜ KAÇIRDI
Maçın 52. dakikasında Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldığı kaldığı anda vuruşunu yaptı. Mert gole izin vermedi. 53'teRodallega sağ kanattan yapılan ortaya hareketlendi. Ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.
CRİVELLİ PERDEYİ AÇAN GOLÜ ATTI
Maçın 65. dakikasında İrfan'ın köşe atışında Crivelli kafayla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 76'da VAR incelemesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çeviren Visca maçın skorunu ilan etti: 2-0. Başakşehir, bu galibiyetle zirve yarışına emin adımlarla devam etti.
YUMLU: FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR HERHALDE
Denizlisporlu Mustafa Yumlu, Başakşehir maçında dirseğine çarpan topta hatalı bir penaltı kararının verildiğini söyledi. Yumlu, "Başakşehir güçlü bir takım ama farklı şeyler dönüyor herhalde. Bu kadar basit penaltı kararı verilmez" diye konuştu.