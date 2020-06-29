Kartal Kerim için 'Alıcı'! Erdal Torunoğulları Altınordu ile bu hafta masaya oturacak

Önümüzdeki sezon genç ve potansiyelli oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar'da transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğlulları'nın bu hafta içinde İzmir'e giderek 23 yaşındaki Kerim Alıcı için Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşeceği öğrenildi.
İKİZİ FENERBAHÇE'DE
Beşiktaş, sağ bekte forma giyen Kerim'i uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor. Kerim'in iki kardeşi olan Barış Alıcı'nın bonservisi de Fenerbahçe'de bulunuyor. Altınordu forması ile 1. Lig'de toplamda 83 maça çıkan Kerim Alıcı, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmayı başarmıştı.
İKİZİ FENERBAHÇE'DE
Beşiktaş, sağ bekte forma giyen Kerim'i uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor. Kerim'in iki kardeşi olan Barış Alıcı'nın bonservisi de Fenerbahçe'de bulunuyor. Altınordu forması ile 1. Lig'de toplamda 83 maça çıkan Kerim Alıcı, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmayı başarmıştı.