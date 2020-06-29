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    • Spor
    • 29.06.2020 Gazete
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    Kartal Kerim için 'Alıcı'! Erdal Torunoğulları Altınordu ile bu hafta masaya oturacak

    ’ta den sorumlu yönetici 'nın bu hafta içinde 'e giderek 23 yaşındaki için Başkanı ile görüşeceği öğrenildi.

    Kartal Kerim için 'Alıcı'
    Önümüzdeki sezon genç ve potansiyelli oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmak isteyen , Altınordu'dan 'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar'da den sorumlu yönetici 'nın bu hafta içinde 'e giderek 23 yaşındaki Kerim Alıcı için Başkanı ile görüşeceği öğrenildi.

    İKİZİ 'DE
    Beşiktaş,     sağ bekte forma giyen Kerim'i uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor. Kerim'in iki kardeşi olan Barış Alıcı'nın bonservisi de Fenerbahçe'de bulunuyor. Altınordu forması ile 1. Lig'de toplamda 83 maça çıkan Kerim Alıcı, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmayı başarmıştı.



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