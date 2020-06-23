G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 3-3 sona eren Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy'a yüklendi. GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi. Tabii ki rakipler bizim önümüzü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum" dedi.
SEVGİLİ ULUSOY NİYE ÇALMADIN!
Cengiz konuşmasına şöyle devam etti: "Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın?
BİZİM OYUNCULARA GİDİYORLAR
Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle...
İKİ MAÇI ÖRNEK GÖSTERDİ
G.Saray Malatya maçında yaşananlarla Gaziantepspor maçında yaşananları örnek gösterdi.
Gaziantep kalecisi Günay dakikalar 31.52'yi gösterdiğinde Mariano'nun şutunu yatarak kurtarıyor. Kronometreler çalışıyor. Günay yerde kalıp oyunu soğutuyor.
Günay'ın topu elden çıkarma anı 32.12'de geçiyor. Yani top tahmini olarak 18 saniyede yani 32.10'da Günay'ın elinden çıkıyor.
Bu görüntüler ise 16 Şubat 2020'de oynanan ve yine Alper Ulusoy'un yönettiği G.Saray-Yeni Malatya maçında Farnolle 33.42'de topa sahip oluyor.
Farnolle skor 0-0 olduğu için çok ağırdan alıyor. Topu 33.57'de elden çıkarıyor. Ancak Ulusoy, Farnolle'un 15 saniye topu tutmasına ses çıkarmıyor.