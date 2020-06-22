Sivas Konya'da 1 puanı 90’da kurtardı!

Zirve yarışının en iddialı takımlarından Sivasspor deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı... 28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 30. dakikada konuk ekip öne geçti. Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 44. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in ara pasıyla topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 90. dakikada Skuletic sahneye çıktı ve maç 2-2 bitti.
EKSİKLER HİSSEDİLDİ
SİVASSPOR zorlu Konyaspor deplasmanında eksik futbolcularının yokluğunu çok hissetti. Mert Hakan ve Emre Kılınç sakatlıkları, Hakan Arslan ise cezası nedeniyle dün takımdaki yerini alamadı.
EKSİKLER HİSSEDİLDİ
SİVASSPOR zorlu Konyaspor deplasmanında eksik futbolcularının yokluğunu çok hissetti. Mert Hakan ve Emre Kılınç sakatlıkları, Hakan Arslan ise cezası nedeniyle dün takımdaki yerini alamadı.