Benim suçum yok boşluğa düştük

Işıl Alben'in Botaş'a transferinin yankıları sürüyor. Taraftarların büyük tepki gösterdiği yönetici Ömer Cansever TAKVİM'e konuştu. Cansever, "Ağır bir ameliyat geçirdiğim için uzun süredir evden çıkamıyorum. Süreçle ilgili benim hiçbir suçum yok. Büyük bir boşluğa düştük. Bunu telafi etmeliyiz. Işıl, Cansu ve Tilbe ile 4.5 ay önce görüştük ve anlaştık. Sözleşmeleri bile hazırladık. Ancak Erol Özmandıracı arkadaşımız hem başkanımızın hem de benim rahatsızlığımın da etkisiyle sözleşmeleri herhalde unuttu" ifadelerini kullandı.Yönetici Cansever, Işıl'ın ayrılığı için, ". Işıl geciktiğimiz için bize kızdı ve gitti." dedi.Cansever, yönetimin bugün kritik konuları görüşmek üzere toplanacağını söyledi.