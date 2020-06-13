Yalçın’dan taktik antrenmanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın futbolcularına Antalyaspor maçı öncesi son taktik idmanı yaptırdı. Yalçın'ın kanat ataklarıyla gole gitme çalışması yaptırdığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ ANTALYA'YI KONUK EDİYOR
Ligde üst sıraları zorlayan Beşiktaş aradan sonraki ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah- Beyazlı takımda cezalı Burak Yılmaz yok. N'Koudou'nun durumu ise belirsiz.
BEŞİKTAŞ ANTALYA'YI KONUK EDİYOR
Ligde üst sıraları zorlayan Beşiktaş aradan sonraki ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah- Beyazlı takımda cezalı Burak Yılmaz yok. N'Koudou'nun durumu ise belirsiz.