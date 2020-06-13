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    • Spor
    • 13.06.2020 Gazete
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    Yalçın’dan taktik antrenmanı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın futbolcularına Antalyaspor maçı öncesi son taktik idmanı yaptırdı. Yalçın'ın kanat ataklarıyla gole gitme çalışması yaptırdığı öğrenildi.

    Yalçın’dan taktik antrenmanı
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın futbolcularına Antalyaspor maçı öncesi son taktik idmanı yaptırdı. Yalçın'ın kanat ataklarıyla gole gitme çalışması yaptırdığı öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ ANTALYA'YI KONUK EDİYOR
    Ligde üst sıraları zorlayan Beşiktaş aradan sonraki ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah- Beyazlı takımda cezalı Burak Yılmaz yok. N'Koudou'nun durumu ise belirsiz.
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