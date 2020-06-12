Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Deplasman ''sı!

    en son 'ta evinde ile karşılaşan ve 53 puanla liderlik koltuğunda oturan spor, ara sonrası ilk maçını bugün oynayacak. , 'ye konuk olacak. Ligde son 11 maçta, deplasmanda ise 9 maçtır kaybetmeyen Trabzon, Göztepe'den zaferle dönerek liderliği sürdürmek istiyor.

    Deplasman 'Fırtına'sı!
    Ligde en son 'ta evinde ile karşılaşan ve 53 puanla liderlik koltuğunda oturan spor, ara sonrası ilk maçını bugün oynayacak. , 'ye konuk olacak. son 11 maçta, deplasmanda ise 9 maçtır kaybetmeyen Trabzon, Göztepe'den zaferle dönerek liderliği sürdürmek istiyor.

    TEST NEGATİF MORAL POZİTİF
    Trabzon 7. kez yapılan Covid testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Fırtına'da şimdiye kadar pozitif vaka çıkmadı.
    Haberler Spor Deplasman 'Fırtına'sı!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri