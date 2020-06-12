Deplasman 'Fırtına'sı!

Ligde en son 15 Mart'ta evinde Başakşehir ile karşılaşan ve 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ara sonrası ilk maçını bugün oynayacak. Fırtına, Göztepe'ye konuk olacak. Ligde son 11 maçta, deplasmanda ise 9 maçtır kaybetmeyen Trabzon, Göztepe'den zaferle dönerek liderliği sürdürmek istiyor.
TEST NEGATİF MORAL POZİTİF
Trabzon 7. kez yapılan Covid testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Fırtına'da şimdiye kadar pozitif vaka çıkmadı.
TEST NEGATİF MORAL POZİTİF
Trabzon 7. kez yapılan Covid testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Fırtına'da şimdiye kadar pozitif vaka çıkmadı.