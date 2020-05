Halil podyuma gelişi, halteri kaldırmadan önce saçını üflemesine kadar tıpkı Naim'e benziyordu. Naim'in boyu 1,47, Halil'in de 1,50'ydi. Halterde kısa boy her zaman avantajdır çünkü aynı kiloda olan sporculardan kısa boylu olanın daha fazla kası vardır, kol ve boy uzunluğu nedeniyle aynı yükü kaldırırken kısalar daha az enerji harcar. Halil Mutlu, 1991'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda üç bronz madalya alarak ilk uluslararası başarısını kazandı. İlk altın madalyasını ise bir yıl sonra Avrupa Gençler Şampiyonasında üç dalda da yani silkme, koparma ve toplamda birinci olarak kazandı. Naim'e "Cep Herkülü" denmişti. Halil ise artık "Dinamo" lakabıyla anılmaya başlandı.