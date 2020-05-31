



YANLIŞ İLAÇ KURBANI

2005'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra yapılan doping testinde A numunesi pozitif çıktı yani doping yapmış olduğu söylendi. Bu sonuç şok etkisi yarattı. Halil "doping yapmadım, ihtiyacım yok ki" diyordu. İtiraz üzerine B numunesi de açıldı ve maalesef sonuç aynıydı. İki yıl ceza alan Halil için sonun başlangıcı bu olay oldu. 2008'de hedefi olan olimpiyatlara 1 ay kala spor hayatını sonlandırdığını açıkladı. Halil Mutlu, bugün dahi o tatsız olayda bilerek hiçbir zaman ilaç almadığını söylüyor ve ekliyor: "Kötü bir alışkanlığım vardı, sigara kullanıyordum. Sonra bıraktım ve aşırı kilo almaya başladım. Sigarayı bıraktığım için kilo aldığımı sanıyordum. Meğerse benim reçetenin içindeki ilaçlardan birinin değiştirildiği ve bu nedenle kilo aldığım ortaya çıktı. Bile bile bana bu ilacı kullandırdılar ve dopingli olduğumu bile bile şampiyonaya gönderdiler. İki yıl ceza aldım. Bunu da insanlara bir türlü anlatamadım. Bu tür şeylerin ispatı olmadığı için bunun cezasını çektim."