Halterde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sporcuları arasında olan Halil Mutlu, 14 Temmuz 1973'te Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Poşnik köyünde doğdu. Halil, hep örnek aldığını söylediği kendisinden önceki efsane şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'yla aynı bölgenin çocuğuydu. Hayatı da Naim'e benziyordu zaten.
Bulgaristan'ın Türkçe isimleri yasaklayan ırkçı politikaları yüzünden nüfusa Huben Hubenov ismiyle kayıt oldu. Tütün ekimi yapan dört çocuklu bir Türk ailenin üçüncü çocuğuydu. İlkokulda Matematiğe büyük bir yeteneği vardı ve Halil de matematikçi olmak istiyordu. Komşuları olan halter hocası İbrahim Elmalı'nın yönlendirmesiyle 10 yaşında haltere başladı. Onun oyuncağı halter oldu ve kendi deyişiyle çocukluğunu hiç yaşayamadı.
20 DÜNYA REKORU
Halil Mutlu ve hocası Elmalı, Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989'da iltica ettiler. Halil'in ailesi ise ancak 1995'te Türkiye'ye gelebildi. 16 Yaşında ana vatana geldiğinde Bulgaristan ikincisiydi. 1990'da 52 Kiloda, gençler ve büyükler demeden girdiği bütün seçme ve yarışmalarını kazanırken 18 Türkiye rekoru kırdı. Naim Süleymanoğlu 1990'da yaptığı açıklamada Halil Mutlu'nun büyük bir yetenek olduğunu ve 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda şampiyon olacağını iddia etti. Halil haltere başladıktan bir ay sonra "abi" dediği Naim Süleymanoğlu'yla tanışırken, onu kendisine örnek olarak göstermişlerdi ve öyle de oldu.
Halil podyuma gelişi, halteri kaldırmadan önce saçını üflemesine kadar tıpkı Naim'e benziyordu. Naim'in boyu 1,47, Halil'in de 1,50'ydi. Halterde kısa boy her zaman avantajdır çünkü aynı kiloda olan sporculardan kısa boylu olanın daha fazla kası vardır, kol ve boy uzunluğu nedeniyle aynı yükü kaldırırken kısalar daha az enerji harcar. Halil Mutlu, 1991'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda üç bronz madalya alarak ilk uluslararası başarısını kazandı. İlk altın madalyasını ise bir yıl sonra Avrupa Gençler Şampiyonasında üç dalda da yani silkme, koparma ve toplamda birinci olarak kazandı. Naim'e "Cep Herkülü" denmişti. Halil ise artık "Dinamo" lakabıyla anılmaya başlandı.
1992'de çıktığı zirveden bir daha hiç inmedi. 10 kez Avrupa Şampiyonu, 5 kez de Dünya Şampiyonu olan ve 20 Dünya rekoru kıran Halil, sporda yarışmaların zirvesi kabul edilen olimpiyatlarda ise 3 defa altın madalya kazandı. Olimpiyatlarda halterde arka arkaya 3 kez şampiyon olan dünyada 4 sporcu vardır ve birisi de Naim Süleymanoğlu'dur. Halil'in en büyük hedefi 4. Kez olimpiyat şampiyonu olan tek halterci olmaktı. Bunun için de 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanması gerekiyordu. Otoriteler ve Halil Mutlu'nun kendisi bunu başaracağından emindi.
YANLIŞ İLAÇ KURBANI
2005'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra yapılan doping testinde A numunesi pozitif çıktı yani doping yapmış olduğu söylendi. Bu sonuç şok etkisi yarattı. Halil "doping yapmadım, ihtiyacım yok ki" diyordu. İtiraz üzerine B numunesi de açıldı ve maalesef sonuç aynıydı. İki yıl ceza alan Halil için sonun başlangıcı bu olay oldu. 2008'de hedefi olan olimpiyatlara 1 ay kala spor hayatını sonlandırdığını açıkladı. Halil Mutlu, bugün dahi o tatsız olayda bilerek hiçbir zaman ilaç almadığını söylüyor ve ekliyor: "Kötü bir alışkanlığım vardı, sigara kullanıyordum. Sonra bıraktım ve aşırı kilo almaya başladım. Sigarayı bıraktığım için kilo aldığımı sanıyordum. Meğerse benim reçetenin içindeki ilaçlardan birinin değiştirildiği ve bu nedenle kilo aldığım ortaya çıktı. Bile bile bana bu ilacı kullandırdılar ve dopingli olduğumu bile bile şampiyonaya gönderdiler. İki yıl ceza aldım. Bunu da insanlara bir türlü anlatamadım. Bu tür şeylerin ispatı olmadığı için bunun cezasını çektim."
SAÇINA ÜFLEMESİ BİLE NAİM'E BENZİYORDU!
Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu için "Onu örnek aldım" dedi. Barı tutarken saçına üflemesi bile aynıydı. Süleymanoğlu da, 17 yaşındaki Halil için 1990'da "1992 Olimpiyatları'nda altın alır" demişti. Dediği de çıktı.
TAYFUN ER YAZIYOR- PORTRELER/41