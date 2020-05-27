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    • Spor
    • 27.05.2020 Gazete
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    Koronavirüs sonrası 'deki ilk spor organizasyonu 8. olacak

    'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 8. Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek.

    Dünyada bir ilk
    Dünyanın en iyi okçularını 'da buluşturan , pandemi nedeniyle bu sene 'Sosyal mesafe kurallarına' uygun olarak gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve 'nın ortaklığıyla tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası, 'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise pandemi sonrası okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olacak. Organizasyon yarın başlayacak.



    Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fetih Kupası'na en iyi 128 sporcunun katılacağını belirtti.
    Haberler Spor Koronavirüs sonrası Türkiye'deki ilk spor organizasyonu 8. Fetih Kupası olacak
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