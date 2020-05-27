Dünyanın en iyi okçularını İstanbul'da buluşturan Fetih Kupası, pandemi nedeniyle bu sene 'Sosyal mesafe kurallarına' uygun olarak gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklığıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise pandemi sonrası okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olacak. Organizasyon yarın başlayacak.
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fetih Kupası'na en iyi 128 sporcunun katılacağını belirtti.
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fetih Kupası'na en iyi 128 sporcunun katılacağını belirtti.