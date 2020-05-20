



Güven, Çarşamba günü (bugün) oyunculara bir test daha yapacaklarını belirterek, "Sahada futbolcular pozisyon icabı mesafeyi koruyamıyorlar bu nedenle test yapmak gerekiyor. Futbolcular, sağlık ekibi, aşçılar olsun, temizlikçi arkadaşlar olsun hepsine test yapacağız. Yarın (bugün) yapacağımız testin negatifliğine göre tüm arkadaşları bir haftalığına tesislerde kampa alacağız. İşi sıkı tutmaya çalışıyoruz" dedi.