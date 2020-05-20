Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bugüne kadar salgın sürecinde aldıkları önlemler ve bundan sonra uygulanacak olan kurallarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Güven, Çarşamba günü (bugün) oyunculara bir test daha yapacaklarını belirterek, "Sahada futbolcular pozisyon icabı mesafeyi koruyamıyorlar bu nedenle test yapmak gerekiyor. Futbolcular, sağlık ekibi, aşçılar olsun, temizlikçi arkadaşlar olsun hepsine test yapacağız. Yarın (bugün) yapacağımız testin negatifliğine göre tüm arkadaşları bir haftalığına tesislerde kampa alacağız. İşi sıkı tutmaya çalışıyoruz" dedi.
Güven, "Biz lider takımız hedefimiz büyük. Her an oynayacakmış gibi hazır olmak zorundaydık ve öyle olduk" ifadesini kullandı.
SÖRLOTH 1 HAFTA SONRA TAKIMLA ÇALIŞACAK
Ayağında kapsül zedelenmesi olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Norveçli golcü Alexander Sörloth'un 1 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.