



GENÇ YAŞINDA PARLADI

Elbette o da futbolcudur ama bir yandan da topa elle dokunmaya izni olan tek kişidir. Kullandığı asıl uzvu temel olarak ayak değil, eldir. Futbolun yalnız kişisidir, her ne kadar takım savunması 11 kişiden oluşur dense de bir gol yendiğinde gözler önce ona çevrilir. Onun yaptığı hatanın telafisi yoktur ve bir kaleci bir takımın kaderini tek başına belirleyebilir. Buna en iyi örneklerden birisi de hem Galatasaray'a gelişi hem de UEFA şampiyonluğunda oynadığı rolle Taffarel'dir 8 Mayıs 1966'da Brezilya'nın en güneyinde bulunan Rio Grande de Soul Eyaleti'ne bağlı Santo Rosa şehrinde doğan Tafferel'in ailesi İtalyan ve Alman kökenli yoksul göçmenlerdi. 4 yaşındayken ailesi asıl memleketleri olan Crissiumal kasabasına döndü. Burada devrin belediye başkanı tarafından Porto Allegre'de kaleci olarak futbola başlatıldı. Bir yıl sonra da, 18 yaşındayken Internacional'in genç takımına alındı. 19 Yaşında profesyonel olarak A takımda oynamaya başladı.Brezilya'da kısaca Inter denen Internacional o kaleye geçtikten sonra iki kez Brezilya ikincisi olurken, Taffarel de genç yaşına rağmen taraftarların efsanesi oldu. 1988'de ilk kez A milli takım formasını giydikten sonra tartışmasız olarak Brezilya'nın en iyi kalecisi olarak kabul edildi.