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    • Spor
    • 11.05.2020 Gazete
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    için 2 teklifini reddetti

    'un Arjantinli futbolcusu 2 teklifi aldığını ifade etti. Sosa,“Ancak Trabzonspor için bunları reddettim" açıklamasında bulundu.



    Trabzonspor'un yıldızı Sosa Tycsports'a önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli oyuncu Estudiantes'e ait duygularını her zaman dile getirdiğini söyleyerek, "Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir" dedi.



    Şu anda, dikkate aldığı tek şeyin sözleşmeyi yenilemek olduğunu vurgulayan Sosa,"Bunun için 2 önemli durumu reddettim. Trabzonspor'a daima saygılı olmak istiyorum" diye konuştu.



    Trabzonspor'un kaptanı Sosa, dikkate aldığı tek şeyin sözleşme yenilemek olduğunu söyleyerek kalacağının sinyallerini vermiş oldu.

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