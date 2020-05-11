



Trabzonspor'un yıldızı Sosa Tycsports'a önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli oyuncu Estudiantes'e ait duygularını her zaman dile getirdiğini söyleyerek, "Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir" dedi.