



İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE

Vedat Muriç'in İtalya'daki taliplerinin ise Napoli ve Lazio olduğu biliniyor. Her iki kulübün de Kosovalı forvet için ısrarcı olduğu ve kesenin ağzını açmayı planladığı konuşuluyor.