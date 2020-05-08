Fenerbahçeli Vedat Muriç için Avrupa'nın devleri sıraya girdi…. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü için ısrarcı olduğunu söyledi. "Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı vermeye hazır. İtalya'dan da ciddi talipleri var" dedi.
FENER 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Tottenham'ın transferinde kararlı olduğu Kosovalı golcü için F.Bahçe 20 milyon Euro istiyor. Ademi'ye göre bu parayı ödemeye hazır olan Tottenham sezon sonu Fener'in kapısını çalacak.
İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE
Vedat Muriç'in İtalya'daki taliplerinin ise Napoli ve Lazio olduğu biliniyor. Her iki kulübün de Kosovalı forvet için ısrarcı olduğu ve kesenin ağzını açmayı planladığı konuşuluyor.
FİYATI DAHA DA ARTABİLİR
Tottenham'ın 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Muriç için Napoli ve Lazio'nun da devreye girmesi ile Kosovalı forvetin bonservisi artabilir. Fener, transferden daha kârlı çıkabilir.
28 MAÇTA 15 GOL ATTI
Muriç bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 28 maçta 15 gol kaydetti. 6 da asist yaptı.