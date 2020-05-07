Teknik direktör konusunda son 10 gün içinde çok önemli mesafe kaydeden ve Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe'de dünkü yönetim kurulu toplantısında kesin karar çıktı. Tüm üyeler Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasında fikir birliğine vardı.
YÖNETİMDEN OYBİRLİĞİ
Yönetim kurulunda dün alınan karar sonrasında Hırvat teknik adamla kısa bir süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Bjelica sözleşmeyi yaşadığı şehir olan Zagreb'de imzalayacak.
BİR SÜRE ÜLKESİNDE KALACAK
Türkiye'ye gelmesi durumunda tedbirler kapsamında 14 günü karantinada geçirmesi gerekecek olan Bjelica bir süre daha ülkesinde kalmayı ve çalışmalarını buradan yapmayı planlıyor.
EMRE BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA
Futbol branşındaki operasyonlarda tek yetkili duruma getirilen Emre Belözoğlu'nun da birçok kez Hırvat teknik adam ile görüştüğü de öğrenildi. Takımla ilgili bilgileri de Bjelica'ya aktaran Belözoğlu oldu.
BJELICA İLE HIRVAT EKOLÜ
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması durumunda 3 Hırvat futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirmeyi planlıyor. Bu oyunculardan ikisinin Reims'te oynayan stoper Maresic ile A.Madrid'in Roma'ya kiraladığı golcü Kalinic olduğu ifade ediliyor.
TEŞHİSİ KOYDU: ELEKTRİK YOK!
Nenad Bjelica'nın Ali Koç'la iki kez görüştüğünü söyleyen Stjeapn Tomas, "Bjelica ile Konya-Fenerbahçe maçını izledik ve analiz yaptık. Bana takımda bir elektrik olmadığını söyledi" açıklamasını yaptı.
Kısa süre içinde resmen Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Nenad Bjelica ile ilgili Stjepan Tomas'tan çok önemli bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli takımda 2003-2004 sezonunda forma giyen Hırvat hoca, Bjelica'nın Başkan Ali Koç ile iki kez görüştüğünü belirtti. Tomas, "Kendisiyle konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını anlattım. O da Lech Poznan'la çalıştığını ve baskıya alışık olduğunu söyledi" dedi. Bjelica ile Konyaspor-Fenerbahçe maçını izlediklerini de açıklayan Tomas, "Karşılaşmayla ilgili analiz yaptık. Orada kendisi, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, atmosferin nasıl olduğunu fark etti. Türkiye ne demek, lig ne demek, Türk futbolu ne demek anladığını belirtti. Ancak Fenerbahçe'de bir elektrik görmediğini söylemişti. Şu anda göreve hazır" ifadesini kullandı.
UZUN SÜREDİR TAKİPTE
Nenad Bjelica'nın uzun süredir Fenerbahçe ve Türk futbolunu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Hırvat hoca, Sarı- Lacivertli takımda görev yapmayı çok istiyor.