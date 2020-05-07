



TEŞHİSİ KOYDU: ELEKTRİK YOK!

Nenad Bjelica'nın Ali Koç'la iki kez görüştüğünü söyleyen Stjeapn Tomas, "Bjelica ile Konya-Fenerbahçe maçını izledik ve analiz yaptık. Bana takımda bir elektrik olmadığını söyledi" açıklamasını yaptı.



Kısa süre içinde resmen Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Nenad Bjelica ile ilgili Stjepan Tomas'tan çok önemli bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli takımda 2003-2004 sezonunda forma giyen Hırvat hoca, Bjelica'nın Başkan Ali Koç ile iki kez görüştüğünü belirtti. Tomas, "Kendisiyle konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını anlattım. O da Lech Poznan'la çalıştığını ve baskıya alışık olduğunu söyledi" dedi. Bjelica ile Konyaspor-Fenerbahçe maçını izlediklerini de açıklayan Tomas, "Karşılaşmayla ilgili analiz yaptık. Orada kendisi, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, atmosferin nasıl olduğunu fark etti. Türkiye ne demek, lig ne demek, Türk futbolu ne demek anladığını belirtti. Ancak Fenerbahçe'de bir elektrik görmediğini söylemişti. Şu anda göreve hazır" ifadesini kullandı.