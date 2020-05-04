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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    indirim teklifini kabul etti

    Yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan, “’ta yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yüzde 50 indirime razıyım" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

    Feda yapıp dönecek
    Oğuzhan Özyakup'tan geri adım… Feyenoord'dan ayrılan tecrübeli star yönetimin indirim teklifine 'Evet' dedi. 'tan yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan'ın kendisine önerilen 1 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi.

    GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ
    HOLLANDA Ligi'nin iptal edilmesi üzerine bu sezonu şimdiden kapatan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta yeni başlangıç yapmak istediği ve bunun için ücretindeki indirimi kabul ettiği belirlendi.

    SERGEN YALÇIN ETKİLİ OLDU
    SERGEN Yalçın'la birlikte eski günlerine döneceğine inanan yıldız oyuncunun, "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim" dediği ortaya çıktı.



    Feyenoord'da sadece 4 maç oynayan Oğuzhan gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynamayı kabul ederek indirime gitti.


    N'SAKALA İLE GÖRÜŞÜYORUZ
    BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, "N'Sakala ile görüşme aşamasındayız... Gökhan ve Caner'den aldığım izlenim şu. Önce Beşiktaş'la görüşecekler. Anlaşamazlarsa serbest kalırlar" dedi.

    İLK HEDEFİM TAKIMDA KALMAK
    Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan Douglas, " teklifleri şimdiden geliyor. Ancak sözleşmem sürüyor. İlk hedefim takımda kalmak" dedi.


    ŞANS VERİLİRSE TARAFTARIMIZI COŞTURURUM
    Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu hocasının kendisine şans tanıması halinde bunu en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyerek, "Taraftarımızı çoştururum" dedi.

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