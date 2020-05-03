İngiliz FourFourTwo dergisi tarihin en başarılı 100 teknik adamının listesini yayınladı. 99. sırada kendisine yer bulan Fatih Terim listedeki tek Türk olmayı başardı. Tecrübeli hoca için, "Akıllı bir savunma oyuncusuydu, teknik direktörlüğünde 'İmparator' oldu. Galatasaray'la 4 kez üst üste şampiyon oldu, UEFA Kupası'nı kaldırdı. Gheorghe Hagi onun için, 'Dünyanın her takımını takır takır çalıştırabilir' dedi" ifadesi kullanıldı. Listenin ilk sırasında Sir Alex Ferguson yer alırken, ilk 10'daki tek aktif teknik direktör ise 5. sıradaki Pep Guardiola oldu.
TERİM'İN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
TERIM hem Galatasaray hem Milli Takım kariyerinde çok büyük başarılara imzasını attı.
TERİM'İN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
TERIM hem Galatasaray hem Milli Takım kariyerinde çok büyük başarılara imzasını attı.