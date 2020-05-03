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    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
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    İlk 100'de tek Türk

    Futbol dergisi FourFourTwo tarihin en iyi 100 teknik adamının bulunduğu bir liste yayınladı. 99. sırada yer alan Teknik Direktörü listedeki tek Türk oldu.

    İlk 100'de tek Türk Terim
    İngiliz FourFourTwo dergisi tarihin en başarılı 100 teknik adamının listesini yayınladı. 99. sırada kendisine yer bulan listedeki tek Türk olmayı başardı. Tecrübeli hoca için, "Akıllı bir savunma oyuncusuydu, teknik direktörlüğünde 'İmparator' oldu. 'la 4 kez üst üste şampiyon oldu, Kupası'nı kaldırdı. onun için, 'Dünyanın her takımını takır takır çalıştırabilir' dedi" ifadesi kullanıldı. Listenin ilk sırasında yer alırken, ilk 10'daki tek aktif teknik direktör ise 5. sıradaki oldu.

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