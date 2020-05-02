



Bu arada Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran Stoke şehrinin yerel gazetesi Stoke-en-Trent'e konuştu. Ndiaye, "Şimdi bu salgını sonlandırmayı ve futbola geri dönmeyi hayal ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi.