DOĞRUSU İSTANBUL

Özdemir'e maçların nasıl oynanacağını sordum. Dedi ki: "Bizim her şeyimiz hazır, son detaylara kadar ama uçakların kalkması lazım her ilden. Sivasspor veya Malatyaspor İstanbul, İzmir, Antalya'ya gidemezse nasıl oynatırız" dedi. Bunun üzerine Sağlık Kurulu'nda görevli Mete Düren'i aradım, "Biz UEFA olarak her şeyi en ince detaylarına kadar federasyonlara ilettik. Artık top onlarda" dedi. Bunun üzerine TFF Sağlık Kurulu Başkanı'nı aradım. Ömer Taşer... O da aynen Düren gibi, "Her şeyi federasyona yolladık. Maçlar bu şekilde oynanırsa doğru olur diye" yanıtını verdi. Sonra bir kulüp başkanını aradım. 'Maçların Antalya-Alanya'da oynanmasının doğru olacağı söyleniyor, ne dersiniz' diye sordum. Dedi ki: "Oradaki statların zemini rezalet. Bir de ben takımımı İstanbul'dan oraya götüreceğim 1.5 ay.. Bunun maliyeti ve psikolojik baskısı inanılmaz olur. 'Peki nasıl olur?' dedim, 'Bence bunun doğrusu İstanbul olur. Çok stat var. Anadolu'dan takımların otel ve seyahat masrafını federasyon karşılar. Sağlık hizmeti de doğru verilirse iş biter' dedi.



Evet, sevgili okuyucular bugünlük de yazacaklarım bu kadar. Bakalım nerelerden, kimler çıkaracak.