RÖPORTAJA KENDİ FİKRİMİ KATMAM

Önceki gün SABAH'ta Yusuf Namoğlu ile tele röportajım yayınlandı. Bazı soruları Yusuf'a WhatsApp'tan yolladım, o da bana WhatsApp'tan cevap verdi. Yani telefonumda var.

Dün bazıları, 'Namoğlu'nun ağzından Erman Toroğlu'nun söylediği yalan' diye bir tweet attılar bana. Bu yazıyı yazana kadar Namoğlu nasıl bir açıklama yaptı bilmiyorum. Eğer bir röportaj yaparsam kendi fikirlerimi içine katmam, olduğu gibi yazarım.

Namoğlu ile yaptığım röportajda iki olayı atlamışız. Onları Yusuf'un ağzından yazacağım. Sonra benim ağzımdan devam edeceğim yorumlara.

Yusuf, bana röportajın içinde şunları söyledi: "Özellikle G.Saray-Konya maçında Hüseyin Göçek ısrarla penaltı gösterdi. VAR'daki hakem Halis Özkahya, Göçek'i çağırmadı. VAR hakemi Halis, Hüseyin'i çağırıp 'Bak bu pozisyon çok temiz, G.Saraylı oyuncu penaltı yapmıyor' deseydi bu işler olmayacaktı. Bu olay kamuoyunda çok büyüdü. Biz komite olarak toplandık, Göçek'le Özkahya'ya lig sonuna kadar maç vermeme kararı aldık. Bunu açıklamadık, açıklamayacaktık. Ama TFF Başkanı Yıldırım Demirören benden açıklama yapmamı istedi, biz de açıklama yaptık. Ama olay büyüdü. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir başkanlarının öncülüğünde Kulüpler Birliği, bazı takımların da katılımıyla bir bildiri yayınladı ve ortalık karıştı, herkes bize saldırdı. Çok üzüldüm."

Namoğlu teknik ekip konusunda -ki bu teknik ekip dünyanın her yerine yayıncılık yapan Şahingözü grubundan- İstanbul'daki yayına kulüplerden isim alınmasının yanlış olduğunu söyledi ve kulüp televizyonlarında çalışanların buraya alınmaması gerekir. Bu kulüplerin TV'lerinde çalışan insanların sonradan buraya gelmelerinin spekülasyona yol açacağını söyledi. (Bu konuda F.Bahçe bildiri yayınlamış. Bunun nesine alınmışlar anlayamadım. Doğa Sağıroğlu diye bir arkadaş FBTV'de çalışıp sonra bu VAR sistemindeki teknik ekibe geldi mi?) Yusuf'un yardımcısı Bedri Dölkeleş de şunu söyledi: "Teknik ekipte çalışanların hakemlerle uyumlu olmaları lazım. Bazı hakemler diyorlardı ki 'Biz teknikten gelen şu isimle daha iyi çalışıyoruz. Bu isimlerle zorlanıyoruz. Teknik ekip tayinlerini biz yapmadığımız için çok alakasız tayinlerle, tekniğin işi zorlaştı."



BEYLERBEYİ OLAYI NEDİR?

İkinci konu Beylerbeyi olayıydı... Federasyon'daki bazı profesyonel ve yöneticiler, bizim Riva'da olmamızı istemiyorlardı ve bizi Beylerbeyi'ne zorladılar. Ben ve Demirören orayı istemiyorduk. Demirören şunu söylüyordu: 'Orası güvenlik açısından iyi değil. Taraftarlar oraya rahat ulaşıp sizi rahatsız ederler...' Ama o bizi istemeyen grup burada tesisleri yaptı. (Burada devreye girmem lazım. Beylerbeyi MHK tesisleri için bu kadar para harcamaya değer miydi, ihalesi nasıl yapıldı, kimler yaptı, kaça mal oldu? O da değişik bir konu) Buraya kadarki kısım Yusuf'un röportajından eksik olan iki maddeydi. Şimdi benim yorumlarıma geleceğim.