Trabzonspor, Bursaspor forması giyen iki genç oyuncu Ali Akman ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak istiyor. Her iki oyuncunun da uzun süredir takip edildiği ve transfer edilmeleri durumunda gelecekte çok ciddi bir potansiyele sahip olduğuna kanaat getirildi. Bu oyunculardan özellikle Burak Kapacak'ın Bordo- Mavili formayı giymeye sıcak baktığı ve anlaşma şartlarını beklediği öğrenildi…
18 MAÇTA 7 ASİSTE İMZA ATTI
20 yaşındaki Burak Kapacak bu sezon Bursaspor forması ile 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi. Sağbek ve sağ kanatta görev yapabilen Burak hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor...
18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Ali Akman ise 19 karşılaşmada forma giyerken 4 gol bir asistlik performans ortaya koydu…
18 MAÇTA 7 ASİSTE İMZA ATTI
20 yaşındaki Burak Kapacak bu sezon Bursaspor forması ile 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi. Sağbek ve sağ kanatta görev yapabilen Burak hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor...
18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Ali Akman ise 19 karşılaşmada forma giyerken 4 gol bir asistlik performans ortaya koydu…