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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    Atlar ’da start alacak

    ’ta coranavirüs nedeniyle süresiz olarak ertelenen at yarışlarının Mayıs’ta ’da başlaması planlanıyor. Ardından takvime da dahil edilecek.

    Atlar Adana’da start alacak
    Coronavirüs nedeniyle 'ta ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından süresiz olarak ertelenen at yarışları için umut dolu bir gelişme var. Tarım ve mayıs haftasının başında yapılacak toplantının ardından ülkemizdeki yarış takvimine dair kararın verileceğini açıklamıştı. Covid-19 nedeniyle verilen aranın son bulmasına çok az bir zamanın kaldığı öğrenildi. Yurt içi koşularının başlamasını iple çeken yarış severler, hasret kaldıkları altılı ganyan heyecanına mayıs ayından itibaren yeniden ortak olabilecek. Pilot şehir olarak yarışların Yeşiloba Hipodromu'nda başlayacağı ortaya çıktı. Ardından takvime 'nın da dahil edilmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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