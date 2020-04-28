Atlar Adana’da start alacak

Coronavirüs nedeniyle 20 Mart'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından süresiz olarak ertelenen at yarışları için umut dolu bir gelişme var. Tarım ve Orman Bakanlığı mayıs haftasının başında yapılacak toplantının ardından ülkemizdeki yarış takvimine dair kararın verileceğini açıklamıştı. Covid-19 nedeniyle verilen aranın son bulmasına çok az bir zamanın kaldığı öğrenildi. Yurt içi koşularının başlamasını iple çeken yarış severler, hasret kaldıkları altılı ganyan heyecanına mayıs ayından itibaren yeniden ortak olabilecek. Pilot şehir olarak yarışların Adana Yeşiloba Hipodromu'nda başlayacağı ortaya çıktı. Ardından takvime Şanlıurfa'nın da dahil edilmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.