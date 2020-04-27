Nazlı Savranbaşı olimpiyatlara giden en genç Türk olarak tarihe geçecekti

Olimpiyatlarda mücadele eden en genç Türk olmaya hazırlanan İzmirli Nazlı Savranbaşı, Tokyo Olimpiyatları'nın Coronavirüs salgını yüzünden 2021'e ertelenmesiyle bu şansı kaçırdı. Daha önce ülkemizden olimpiyatlara giden en genç sporcu 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan 4 Haziran 1999 doğumlu Tutya Yılmaz olurken, olimpiyata 16 yaşında, kendisi gibi cimnastikçi Tutya'dan 4 ay daha küçük gitmeye hazırlanan Nazlı, oyunların 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'den 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021'e ertelenmesiyle 17 yaşında Tokyo'da boy gösterecek.
Nazlı: Birçok kişi bana mesaj attı ve moralimi bozmamamı söyledi. Şanssızlığını kabul eden Nazlı, "Önemli olan bu virüs salgınından tüm ülkelerin kurtulması" dedi.
Nazlı: Birçok kişi bana mesaj attı ve moralimi bozmamamı söyledi. Şanssızlığını kabul eden Nazlı, "Önemli olan bu virüs salgınından tüm ülkelerin kurtulması" dedi.