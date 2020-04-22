Saffet Sancaklı, "Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, 'Kulübün elektrik borçlarını ödeyecek parası yok' dedi... Sayın Abdurrahim Albayrak, 'Amatör şubeleri kapatacağız. Futbolun dışındaki bütün branşları kapatacağız' diyor… Şu anda gelinen nokta, kulüplerin ciddi bir bölümü, özellikle üç büyükler eğer böyle devam ederse 1-2 yıl daha geçsin kulübün anahtarlarını teslim edecekler" dedi…
Saffet Sancaklı, "Coronavirüs de etkiledi tabii, 2-3 aylık gelirini etkiledi ama bunu fırsat bildiler. 'Amatör branşları kapatacağız, yok şöyle yapacağız, böyle yapacağız'', dalga geçiyorlar bizimle" ifadelerini kullandı…
Sancaklı, "Meclis ve televizyonlardan da arkadaşlara gerekeni söylüyorum" diyerek kulüp yöneticilerini eleştirdi.
Saffet Sancaklı, "Coronavirüs de etkiledi tabii, 2-3 aylık gelirini etkiledi ama bunu fırsat bildiler. 'Amatör branşları kapatacağız, yok şöyle yapacağız, böyle yapacağız'', dalga geçiyorlar bizimle" ifadelerini kullandı…
Sancaklı, "Meclis ve televizyonlardan da arkadaşlara gerekeni söylüyorum" diyerek kulüp yöneticilerini eleştirdi.