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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    Alex De Souza'dan halefi ’a tam puan: Bu çocuk çok yetenekli mutlaka alın

    Sarı-Lacivertli kurmaylar 20 yaşındaki ’un kasetlerini Alex’e izlettirip görüş istedi Junior'a hayran kalan Alex De Souza, "Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. Mutlaka alın" ifadesini kullandı.

    Mutlaka alın
    Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için uğraş verdiği 'nin 20 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası 'un kasetleri efsane kaptan Alex de Souza'ya izlettirildi. Efsane kaptan, "Yeni Alex" olarak lanse edilen Mauro Juniors'a hayran kaldı.

    YAŞINDAN DAHA OLGUN
    Alex, 'Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder" ifadesini kullandı.



    ALEX YARDIM İÇİN HAZIR
    Efsane kaptan, kendisi gibi sol ayaklı olan Brezilyalı 10 numara için gerekirse kendisinin de ikna için yardımcı olabileceğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı.

    12 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
    6 Mayıs 1999 doğumlu olan Mauro Juniors'un PSV ile 2022 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. 'nın Heracles takımında kiralık oynayan Junior busezon 6 gol ve 6 asiste imza attı.
    Haberler Spor Alex De Souza'dan halefi Mauro Junior’a tam puan: Bu çocuk çok yetenekli mutlaka alın
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