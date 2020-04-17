Coronavirüs salgını sonrası Euroleague'den resmi açıklama geldi. Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, "Euroleague ve Eurocup'ı farklı formatlarda tamamlamak üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz... Sezonu tek bir salonda tamamlamamız gerekebilir. Euroleague'de play-off yerine sekizli final oynatabiliriz" diye konuştu…
UEFA 23 HAZİRAN'DA TOPLANTI YAPACAK
UEFA İcra Komitesi, coronavirüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşeceği duyuruldu.
TFF ACİL EYLEM PLANI İLE DESTEK OLMALI!
Liglerin durması ile gelirleri iyice azalan alt liglerdeki futbol kulüpleri oyuncuların maaş ve transfer taksitlerini çoğunlukla ödeyemiyorlar... Spor Hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil eylem planı ile kulüplere ve futbolculara destek olması gerektiğini söyledi.
UEFA 23 HAZİRAN'DA TOPLANTI YAPACAK
UEFA İcra Komitesi, coronavirüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşeceği duyuruldu.
TFF ACİL EYLEM PLANI İLE DESTEK OLMALI!
Liglerin durması ile gelirleri iyice azalan alt liglerdeki futbol kulüpleri oyuncuların maaş ve transfer taksitlerini çoğunlukla ödeyemiyorlar... Spor Hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun acil eylem planı ile kulüplere ve futbolculara destek olması gerektiğini söyledi.