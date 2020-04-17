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    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
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    Play-off yerine oynayabiliriz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Coronavirüs salgını sonrası 'den resmi açıklama geldi. Euroleague 'su , "Euroleague ve Eurocup'ı farklı formatlarda tamamlamak üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz... Sezonu tek bir salonda tamamlamamız gerekebilir. Euroleague'de play-off yerine oynatabiliriz" diye konuştu…

    Play-off yerine sekizli final oynayabiliriz
    Coronavirüs salgını sonrası 'den resmi açıklama geldi. Euroleague 'su , "Euroleague ve Eurocup'ı farklı formatlarda tamamlamak üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz... Sezonu tek bir salonda tamamlamamız gerekebilir. Euroleague'de play-off yerine oynatabiliriz" diye konuştu…



    UEFA 23 HAZİRAN'DA TOPLANTI YAPACAK
    UEFA İcra Komitesi, coronavirüs salgınının Avrupa u üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşeceği duyuruldu.

    TFF ACİL EYLEM PLANI İLE DESTEK OLMALI!
    Liglerin durması ile gelirleri iyice azalan alt liglerdeki futbol kulüpleri oyuncuların maaş ve transfer taksitlerini çoğunlukla ödeyemiyorlar... Spor Hukuku uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, 'nun acil eylem planı ile kulüplere ve futbolculara destek olması gerektiğini söyledi.
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