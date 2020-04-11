TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın isteğinin liglerin tam bir dayanışma içersinde bitirilmesi olduğunu söyledi. UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantının çok önemli olduğuna dikkat çeken Yardımcı, "UEFA devletlerin vereceği karara göre hareket etmek istiyor. Her ligin farklı bir dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı bazılarının da bizdeki gibi 8 maçı kaldı. UEFA bütün liglerin yaz içinde bitirilmesini arzuluyor" ifadesini kullandı.