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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Başkanvekili ’dan önemli açıklama: Lig mutlaka bitecek

    Başkanvekili ’nın tüm liglerin bitirilmesinden yana bir görüş bildirdiğini ifade etti. Yardımcı UEFA'nın 23 Nisan'daki toplantısının öneml i olduğunu söyleyerek, "Lig mutlaka bitecek" dedi.

    Yardımcı’dan önemli açıklama

    TFF Başkanvekili , 'nın isteğinin liglerin tam bir dayanışma içersinde bitirilmesi olduğunu söyledi. UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantının çok önemli olduğuna dikkat çeken Yardımcı, "UEFA devletlerin vereceği karara göre hareket etmek istiyor. Her ligin farklı bir dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı bazılarının da bizdeki gibi 8 maçı kaldı. UEFA bütün liglerin yaz içinde bitirilmesini arzuluyor" ifadesini kullandı.

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