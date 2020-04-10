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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    Ronaldinho’ya 4 yıldızlı ev hapsi

    Brezilyalı eski futbolcu , Paruguay'da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış daha sonra da 1.6 milyon dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti… ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek...

    Ronaldinho’ya 4 yıldızlı ev hapsi
    Brezilyalı eski futbolcu , Paruguay'da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış daha sonra da 1.6 milyon dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti…



    ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek... Efsane oyuncunun kalacakları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

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