Trabzonlu futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na" büyük destek verdi. Abdülkadir Ömür ve Sosa gibi yıldızların dışında takımın en genç ve en az kazanan isimleri Arda Akbulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz gibi isimler de kampanyaya katıldı. Kerem ve Salih maaşlarının yüzde 50'sini verdi.
BİR KEZ DAHA SINIFI GEÇTİ
Trabzonspor'da bu sezon zaman zaman forma şansı bulan genç Serkan Asan fedakârlığı ile de büyük alkış aldı...
BİR KEZ DAHA SINIFI GEÇTİ
Trabzonspor'da bu sezon zaman zaman forma şansı bulan genç Serkan Asan fedakârlığı ile de büyük alkış aldı...
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