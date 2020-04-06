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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    ’da ağabeylerinin dışında genç isimler de "Biz Bize " kampanyasına destek oldu

    Trabzonlu futbolcular, 'ın "Biz Bize " sloganıyla başlattığı "'na" büyük destek verdi.

    Helal olsun size gençler
    Trabzonlu futbolcular, 'ın "Biz Bize " sloganıyla başlattığı "'na" büyük destek verdi. Abdülkadir Ömür ve Sosa gibi yıldızların dışında takımın en genç ve en az kazanan isimleri Arda Akbulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz gibi isimler de kampanyaya katıldı. Kerem ve Salih maaşlarının yüzde 50'sini verdi.

    BİR KEZ DAHA SINIFI GEÇTİ
    'da bu sezon zaman zaman forma şansı bulan genç Serkan Asan fedakârlığı ile de büyük alkış aldı...

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