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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    'dan büyük övgü: Türkiye sağlık sisteminde çok iyi

    , “ halka yo l gösterdi… Yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılmaaları için emekli maaşlarını da artırdı. Türkiye’de güvendeyim” diykeo nuştu…

    Moreno'dan Türkiye'ye büyük övgü

    Moreno, haber ajansı EFE'ye konuştu. Moreno, "Burada her şey kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ÖRNEK OLDU
    Milli     Dayanışma Kampanyası'na büyük destek olduğunu söyleyen Juanfran, "Erdoğan, halktan çaba göstermelerini istedi. En güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi" diye konuştu.

    YAŞLILARI KORUMAYA ALDI
    İspanyol futbolcu Moreno, ", yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı" ifadelerini kullandı.

    BURADA RAHAT OLABİLİRSİN
    Moreno,     Türkiye'yi geldiğinden itibaren çok sevdiğini belirterek, "Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum" dedi.

    İNSANLAR İŞİ ŞANSA BIRAKMIYOR
    'da forma giyen Hırvat stoper , "Virüsten önce ben de çok korktum. Türkiye'de insanlar asla panik yapmıyor ve işi şansa bırakmıyor" diye konuştu.

    Kasımpaşa'da oynayan Hıvat stoper Zvonimir Sarlija, ülke basınına coronavirüs salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı... Türkiye'de insanların panik yapmadığını ve işi şansa bırakmadığını belirten Zvonimir Sarlija, günün büyük kısmını kulübün eğitim kompleksinde geçirdiğini söyledi. Sarlija, "Çoğu sporcu gibi ben de ilk önce şok oldum. Haberlerden kaçmaya çalıştım ve virüsü olabildiğince az düşünmeye çalıştım. Türkiye'de insanlar panik yapmıyor ve işi şansa bırakmıyor" ifadelerini kullandı. Hırvat oyuncu, karantinada Counter-Strike ve Football Manager oynadığını söyledi.

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