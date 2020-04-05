Moreno, haber ajansı EFE'ye konuştu. Moreno, "Burada her şey kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ÖRNEK OLDU

Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek olduğunu söyleyen Juanfran, "Erdoğan, halktan çaba göstermelerini istedi. En güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi" diye konuştu.

YAŞLILARI KORUMAYA ALDI

İspanyol futbolcu Moreno, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı" ifadelerini kullandı.

BURADA RAHAT OLABİLİRSİN

Moreno, Türkiye'yi geldiğinden itibaren çok sevdiğini belirterek, "Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum" dedi.

İNSANLAR İŞİ ŞANSA BIRAKMIYOR

Kasımpaşa'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija, "Virüsten önce ben de çok korktum. Türkiye'de insanlar asla panik yapmıyor ve işi şansa bırakmıyor" diye konuştu.

Kasımpaşa'da oynayan Hıvat stoper Zvonimir Sarlija, ülke basınına coronavirüs salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı... Türkiye'de insanların panik yapmadığını ve işi şansa bırakmadığını belirten Zvonimir Sarlija, günün büyük kısmını kulübün eğitim kompleksinde geçirdiğini söyledi. Sarlija, "Çoğu sporcu gibi ben de ilk önce şok oldum. Haberlerden kaçmaya çalıştım ve virüsü olabildiğince az düşünmeye çalıştım. Türkiye'de insanlar panik yapmıyor ve işi şansa bırakmıyor" ifadelerini kullandı. Hırvat oyuncu, karantinada Counter-Strike ve Football Manager oynadığını söyledi.