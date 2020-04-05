Yıllardır Miami'de yaşayan Ahu Tuğba, 'Amerikan rüyası' deyimini 'ABD'de paran yoksa ölürsün' sözüyle yerle bir etti 'Burada açım desen, komşun su vermez' diyen Yeşilçam'ın efsane ismi, devletimizin yaptığı yardımlara da övgüler yağdırdı.

Covid-19 salgınıyla boğuşan ABD'de sıkıntılı günler yaşayan Ahu Tuğba, Magazinsortie. com'a yaptığı açıklamada adeta "Şu an keşke Türkiye'de olsaydım" der gibiydi…

Uzun süredir Miami'de yaşayan Ahu Tuğba, ABD'ye kabusu yaşatan Coronavirüs salgınıyla ilgili konuştu. Türkiye'de yaşayanların çok şanslı olduğunu vurgulayan Yeşilçam'ın efsane ismi, şunları söyledi: "Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Komşum hastaneye gitti; önce 3 gün bekletmişler. Sonra ayakta bakıp göndermişler. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın!" dedi.

Ülkemizdeki şartlara övgüler yağdıran Ahu Tuğba, ekledi: "Türkiye'de polis ve jandarma evlere gidip yardım ediyor. 65 yaş üstündeki emeklinin parasını evine götürüyor. Devlet Hastanesi'ne acilden gidince bakıyorlar hemen. Bunlara Amerikalı arkadaşlarım inanamadılar. Burada 'Açım' de, komşun su vermez. Herkes yağmalamaya karşı tahta ile dükkanlarının camlarını kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlara bile zor bakılıyor. Herkes silahlanıyor."