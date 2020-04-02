Obi Mikel Botafogo yolcusu

Fırtına ile sözleşmesini karşılıklı fesheden John Obi Mikel'in yeni durağı belli oluyor… Nijeryalı oyuncunun Brezilya ligi ekiplerinden Botofago ile transfer görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
Fırtına ile sözleşmesini karşılıklı fesheden John Obi Mikel'in yeni durağı belli oluyor… Nijeryalı oyuncunun Brezilya ligi ekiplerinden Botofago ile transfer görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
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