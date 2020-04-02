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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Obi Mikel Botafogo yolcusu

    Fırtına ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 'in yeni durağı belli oluyor… Nijeryalı oyuncunun ligi ekiplerinden Botofago ile görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

    Obi Mikel Botafogo yolcusu
    Fırtına ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 'in yeni durağı belli oluyor… Nijeryalı oyuncunun ligi ekiplerinden Botofago ile görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

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