



Başarılı hocanın ayrıca yöneticiler ve scout ekibiyle yeni sezonun planlaması hakkında görüş alışverişinde bile bulunduğu belirlendi. Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Fatih Terim'in tedavisinin evde devam etme kararını değerlendirdi. Kara, "Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz. Fatih Terim için de durum bu, benim için de" diye konuştu.



Şu anda anda evde karantinada olan Fatih Terim'in sağlık durumunun son derece iyi olduğu belirtildi.