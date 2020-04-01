8 günlük coronavirüs tedavisinin ardından önceki gün hastaneden taburcu olan Fatih Terim'in tedavisi evde devam ediyor… Tecrübeli teknik adamın hastanede geçirdiği günlerde bile adeta Galatasaray ile yatıp Galatasaray ile kalktığı ortaya çıktı. Futboldan bir an bile kopmayan Terim'in oyuncuların bireysel idman raporlarını her gün düzenli olarak aldığı ve teknik heyetle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.
Başarılı hocanın ayrıca yöneticiler ve scout ekibiyle yeni sezonun planlaması hakkında görüş alışverişinde bile bulunduğu belirlendi. Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Fatih Terim'in tedavisinin evde devam etme kararını değerlendirdi. Kara, "Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz. Fatih Terim için de durum bu, benim için de" diye konuştu.
Şu anda anda evde karantinada olan Fatih Terim'in sağlık durumunun son derece iyi olduğu belirtildi.
MERVE TERİM'DEN YORUMLARA İSYAN
Terim'in büyük kızı Merve, babasının çabuk iyileşmesi için yapılan çirkin yorumlara, "Komik olma Prens Charles bey! 5 günde coronadan iyileşilir mi?" diyerek yanıt verdi.
LUCESCU: FATİH TERİM BU HASTALIĞI YENECEK
Teknik direktör Mircea Lucescu, Terim'e destek verdi. Luce, "Bu hastalığı yenecek iradeye ve inanca sahip. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var" diye konuştu.
ALBAYRAK'TAN DA TABURCU MÜJDESİ
Cimbom'a 3. coronavirüs müjdesi geldi… Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın ardından Abdurrahim Albayrak da hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Albayrak, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyenlere teşekkürler" dedi.
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