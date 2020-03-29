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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    'de stopere 3 aday! Savunmayı sağlama alacak...

    Yönetimi gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir stoper katmakta kararlı… Listedeki isimler Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen ve Monacolu Jemerson. 3’ü de boşa çıkıyor…



    F.Bahçe     gelecek sezonun transfer planlamasını şekillendirdi. Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. F.Bahçe Yönetimi bu bölge için 3 isim belirledi. En az biri transfer edilecek.

    TANGOCU PALOMİNO TANK GİBİ
    İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



    LEO SANTOS HENÜZ 21 YAŞINDA
    Bir başka stoper adayı ise Corinthians'ta forma giyen Leo Santos… 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da sezon sonu boşa çıkıyor…



    MÜCADELECİ VE DE ÇOK TEKNİK
    Kanarya, listesine Fransız ekibi Monaco'da top koşturan Jemerson'u da ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız mücadeleci yönünün üst düzeyde olmasının yanı sıra topu oyuna sokuşlarda da çok başarılı. O da yazın serbest kalacak.

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