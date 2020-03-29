



F.Bahçe gelecek sezonun transfer planlamasını şekillendirdi. Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. F.Bahçe Yönetimi bu bölge için 3 isim belirledi. En az biri transfer edilecek.



TANGOCU PALOMİNO TANK GİBİ

İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.