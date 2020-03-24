Daha önce Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin tamamının ödenmediği konusunda açıklamalar yapan NEC kulübünün sportif direktörü Wilco van Schaik, bu kez de De Gelderlander gazetesine konuştu. Schaik, 750.000 euroluk kısmın halen kendilerine ödenmediğini ve bunun ekonomik anlamda kendileri için bir kriz yarattığını söyledi.
FERDİ TAKIMDA KALACAK
Bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu takımda tutulacak. Ferdi'nin yeni sezonda takımın önemli kozlarından biri olacak.
FERDİ TAKIMDA KALACAK
Bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu takımda tutulacak. Ferdi'nin yeni sezonda takımın önemli kozlarından biri olacak.
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