Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    , 'den parasını istiyor

    Daha önce 'nun bonservis bedelinin tamamının ödenmediği konusunda açıklamalar yapan kulübünün sportif direktörü Wilco , bu kez de De Gelderlander gazetesine konuştu. Schaik, 750.000 euroluk kısmın halen kendilerine ödenmediğini ve bunun ekonomik anlamda kendileri için bir kriz yarattığını söyledi.

    NEC parasını istiyor
    Daha önce 'nun bonservis bedelinin tamamının ödenmediği konusunda açıklamalar yapan kulübünün sportif direktörü Wilco , bu kez de De Gelderlander gazetesine konuştu. Schaik, 750.000 euroluk kısmın halen kendilerine ödenmediğini ve bunun ekonomik anlamda kendileri için bir kriz yarattığını söyledi.

    FERDİ TAKIMDA KALACAK
    Bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu takımda tutulacak. Ferdi'nin yeni sezonda takımın önemli kozlarından biri olacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor NEC, Fenerbahçe'den parasını istiyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri