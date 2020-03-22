Sumudica özel jetle kaçtı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, evden çıkmama ve seyahat etmeme uyarılarına rağmen ülkesi Romanya'ya gitti. Sumudica, "Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gittim" ifadelerini kullandı.
TERK ETMEYİN!
G.Antep, Sumudica şehri terk etmeden önce, oyuncuların, personelin ve teknik heyetin şehri terk etmemesini istemişti.
TERK ETMEYİN!
G.Antep, Sumudica şehri terk etmeden önce, oyuncuların, personelin ve teknik heyetin şehri terk etmemesini istemişti.
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