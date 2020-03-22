Sumudica özel jetle kaçtı

Futbol Kulübü Teknik Direktörü, evden çıkmama ve seyahat etmeme uyarılarına rağmen ülkesigitti., "Kimseyle temas halinde olmak istemedim." ifadelerini kullandı.şehri terk etmeden önce,oyuncuların, personelin veteknik heyetin şehri terk etmemesiniistemişti.