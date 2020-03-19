2 sezonu şampiyon olarak bitirenbu sezon da ipi göğüsleyerek 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor.kalan 8 maçı kazandığı takdirde zirvedeki rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğa ulaşmış olacak.Teknik Direktörönünde kaybedilen2 puana rağmenvemaçlarınıkazasız atlatarakbu sezon 2. kez 8maçlık galibiyet serisiyaparak işi bitirmeyihedefliyor.