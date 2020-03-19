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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    kalan 8 haftada şampiyonluk hesapları yapıyor

    Cimbom ligde tüm maçlarını kazanırsa diğer sonuçlara bakmadan ipi göğüsleyecek. 2. kez 8 maçlık galibiyet serisi yaparak işi bitirmeyi planlıyor.

    İpler Cimbom’un elinde
    Son 2 sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray bu sezon da ipi göğüsleyerek 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar kalan 8 maçı kazandığı takdirde zirvedeki rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğa ulaşmış olacak.

    8 ZORLU SINAVI VAR
    Teknik Direktör Fatih Terim Beşiktaş önünde kaybedilen 2 puana rağmen Ç.Rize, Gaziantepspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazasız atlatarak bu sezon 2. kez 8 maçlık galibiyet serisi yaparak işi bitirmeyi hedefliyor.

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