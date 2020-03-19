Son 2 sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray bu sezon da ipi göğüsleyerek 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar kalan 8 maçı kazandığı takdirde zirvedeki rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğa ulaşmış olacak.
8 ZORLU SINAVI VAR
Teknik Direktör Fatih Terim Beşiktaş önünde kaybedilen 2 puana rağmen Ç.Rize, Gaziantepspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazasız atlatarak bu sezon 2. kez 8 maçlık galibiyet serisi yaparak işi bitirmeyi hedefliyor.
8 ZORLU SINAVI VAR
Teknik Direktör Fatih Terim Beşiktaş önünde kaybedilen 2 puana rağmen Ç.Rize, Gaziantepspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazasız atlatarak bu sezon 2. kez 8 maçlık galibiyet serisi yaparak işi bitirmeyi hedefliyor.
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