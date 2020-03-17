Avrupa’nın gözü bu zirvede! Coronavirüs tehdidi sonrası futboldaki yol haritası bugün belli olacak





SERİE A'NIN ZARARI 670 MİLYON EURO

Coronavirüs kabusu sonrası kapılarını kapatan Avrupa'nın önde gelen ligleri ekonomik olarak da büyük darbe yedi.



İSPANYA'DA DA KAYIP BÜYÜK

Şu anda Avrupa'da virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre, Serie A eğer bu sezon oynanamazsa kulüplerin tahmini kaybının 670 milyon Euro olacağı konuşuluyor. Fransız basını ise Ligue 1'de oynanmayan her haftanın kulüplere faturasının 25 milyon Euro'yu bulduğunu yazdı. İspanya Ligi La Liga'da ise haftalık kaybın 50 milyon Euro'ya yakın olduğu iddia ediliyor.