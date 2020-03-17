Avrupa’nın gözü bu zirvede! Coronavirüs tehdidi sonrası futboldaki yol haritası bugün belli olacak

Bugün Avrupa futbolunun gözü kulağı UEFA zirvesinde olacak... Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs tehdidi sonrası futboldaki yol haritası UEFA yetkilileri ve 55 ülke federasyonu temsilcilerin yapacağı görüntülü konferansta belli olacak. Zirveden radikal kararlar çıkması bekleniyor.
ANA GÜNDEM EURO 2020
zirvenin ana gündem maddesi Avrupa Şampiyonası olacak. Kısa süre önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni durduran UEFA'nın bu organizasyonu da 1 yıl erteleyeceği konuşuluyor.
LİGLER HAZİRAN'A SARKACAK
Alınacak erteleme kararı liglerini durduran ülke federasyonlarının da elini rahatlatacak. Böylece liglerin krizin geçmesinin ardından başlaması ve Haziran'a kadar sürmesi gündeme gelebilecek.
TFF'NİN KARARI NE OLACAK?
Zirve sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na da gözler çevrilecek. Bu hafta maçlarını seyircisiz oynatan TFF'nin Süper Lig ve alt ligleri milli arayla beraber 3 hafta tatil edeceği öne sürülüyor.
BİLİM KURULU VE BAKANLIKLAR TAVSİYE ETTİ
Futbol Federasyonu maçların seyircisiz oynamasına yönetilik eleştirilere yanıt verdi. Açıklamada, "spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır. Bu karara saygı duyulması gerekmektedir" dedi.
Dominique Blanc
UEFA KONGRESİ'NDE VİRÜS PANİĞİ
3 Mart'ta Amsterdam'da düzenlenen kongreye katılan Sırbistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Pantelic ile İsviçre Federasyonu Başkanı Blanc'ın coronavirüs testleri pozitif çıktı...
Marko Pantelic
Coronavirüs kabusu UEFA'ya da sıçradı... 3 Mart tarihinde Hollanda'nın başkendi Amsterdam'da düzenlenen UEFA Kongresi'ne katılan Sırbistan Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı Marko Pantelic ve İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc'ın testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. 55 ülke federasyonundan temsilcilerin ve çok sayıda görevlinin yer aldığı kongrede bulunan iki kişide virüse rastlanması büyük bir paniğe neden oldu. Kongreye Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş temsil etmişti. Ancak bu kişilerin sağlık durumu son derece iyi.
SERİE A'NIN ZARARI 670 MİLYON EURO
Coronavirüs kabusu sonrası kapılarını kapatan Avrupa'nın önde gelen ligleri ekonomik olarak da büyük darbe yedi.
İSPANYA'DA DA KAYIP BÜYÜK
Şu anda Avrupa'da virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre, Serie A eğer bu sezon oynanamazsa kulüplerin tahmini kaybının 670 milyon Euro olacağı konuşuluyor. Fransız basını ise Ligue 1'de oynanmayan her haftanın kulüplere faturasının 25 milyon Euro'yu bulduğunu yazdı. İspanya Ligi La Liga'da ise haftalık kaybın 50 milyon Euro'ya yakın olduğu iddia ediliyor.
JUVENTUS'TAN RONALDO'YA YENİ SÖZLEŞME
İtalya'daki coronavirüs vakaları sonrası Portekiz'den dönmeyen Ronaldo'yla ilgili flaş bir iddia gündemde. Juventus'un Ronaldo'ya 4 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.
PERDE ARKASINDAKİ YILDIZ!
Gelişmeleri Madeira'daki evinde dış dünyadan izole bir şekilde izleyen Ronaldo'ya Portekiz basını büyük ilgi gösteriyor. Yıldız futbolcunun dün perdenin arkasından attığı bakış sosyal medyada çok konuşuldu.
WTA'DEN İSTANBUL KARARI
Dünya Kadınlar Tenis Birliği (WTA) coronavirüs önlemlerini açıkladı... Birlik; Stuttgart, İstanbul ve Prag'da düzenlenmesi plananan turnuvalarının yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca tüm organizasyonların da 2 Mayıs tarihine kadar durdurulduğunu da duyurdu.
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