Leipzig ve Atalanta çeyrek finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Leipzig sahasında Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. İngiltere'deki ilk maçı 1-0 kazanan Leipzig bu sonuçla çeyrek finale çıktı. Valencia'yı ilk maçta 4-1 yenen Atalanta rakibini dün de 4-3'le geçerek çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu.
BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇINI COLLUM YÖNETECEK
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi İskoç hakem William Collum oldu. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Maçın 4. hakemi ise Nicholas Walsh olacak.
TEMSİLCİLERİMİZ PARKEDE
Temsilcilerimiz Avrupa'da parkeye çıkıyor... Program şöyle: FIBA ŞL: 20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom. FIBA Avrupa Kupası: 20.00 Ventspils-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Kyiv Basket. Euroleague Kadınlar: 19.30 Fenerbahçe-Bourges
AUGSBURG'DA HERRLİCH DEVRİ
Bundesliga ekiplerinden Augsburg Herrlich ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktör ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
ERKAN SÖZERİ GÖNDERİLDİ
TFF 1. Lig'de dün sahasında Karagümrük'e 3-1 yenilen BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri'nin görevine son verildi. Erzurum, 46 puanla 2. sırada yer alıyor
LİGDE PODOLSKİ RÜZGARI
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski'nin performansı göz kamaştırıyor. Ligde çıktığı 5 maçta 211 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı
EN KÖTÜ AVERAJ KAYSERİ'DE
Süper Lig'in son sırasında bulunan Hes Kablo Kayserispor averajda da sonuncu oldu. Ligde 26 gol atan ve 61 golü kalesinde gören Sarı-Kırmızılıların -35 averajı bulunuyor.
BURSASPOR HAYATA DÖNDÜ
TFF 1.Ligi'nde Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 yendi. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra kazanarak zirve takibine devam etti.
KAMPANYA HAZIRLIĞI
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin başlatmak için düğmeye bastığı yardım kampanyası G.Saray maçı sonrası start alacak. Siyah-Beyazlılar 19 Mart 19.03'te yardım kampanyasını başlatmayı hedefliyor
BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇINI COLLUM YÖNETECEK
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi İskoç hakem William Collum oldu. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Maçın 4. hakemi ise Nicholas Walsh olacak.
TEMSİLCİLERİMİZ PARKEDE
Temsilcilerimiz Avrupa'da parkeye çıkıyor... Program şöyle: FIBA ŞL: 20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom. FIBA Avrupa Kupası: 20.00 Ventspils-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Kyiv Basket. Euroleague Kadınlar: 19.30 Fenerbahçe-Bourges
AUGSBURG'DA HERRLİCH DEVRİ
Bundesliga ekiplerinden Augsburg Herrlich ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktör ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
ERKAN SÖZERİ GÖNDERİLDİ
TFF 1. Lig'de dün sahasında Karagümrük'e 3-1 yenilen BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri'nin görevine son verildi. Erzurum, 46 puanla 2. sırada yer alıyor
LİGDE PODOLSKİ RÜZGARI
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski'nin performansı göz kamaştırıyor. Ligde çıktığı 5 maçta 211 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı
EN KÖTÜ AVERAJ KAYSERİ'DE
Süper Lig'in son sırasında bulunan Hes Kablo Kayserispor averajda da sonuncu oldu. Ligde 26 gol atan ve 61 golü kalesinde gören Sarı-Kırmızılıların -35 averajı bulunuyor.
BURSASPOR HAYATA DÖNDÜ
TFF 1.Ligi'nde Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 yendi. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra kazanarak zirve takibine devam etti.
KAMPANYA HAZIRLIĞI
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin başlatmak için düğmeye bastığı yardım kampanyası G.Saray maçı sonrası start alacak. Siyah-Beyazlılar 19 Mart 19.03'te yardım kampanyasını başlatmayı hedefliyor
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