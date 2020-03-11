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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    'ta kaleye son aday

    , ’te kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki ’i etmeyi hedefliyor. 'den Utrecht'e kiralanan Zoet'i izleyen Torunoğulları ve Ali Naibi sözleşmesi sezon sonu bitecek Zoet için düğmeye bastı.

    Son aday Jeroen Zoet

    Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak isteyen yönetim öncelikle kaleci ine yoğunlaştı. Başakşehir'den Volkan Babacan için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler listelerine Utrecht'te kiralık olarak forma giyen Jeroen Zoet'i aldı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



    FABER'LE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI
    Bonservisi 'de olan Zoet teknik direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için devre arasında 'te kiralık olarak gönderilmişti. Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları ve Futbol Direktörü Ali Naibi düğmeye bastı.



    SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
    Hollanda Kupası'nda Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği maçı tribünden takip eden Torunoğulları ve Ali Naibi'nin Zoet'i çok beğendiği ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği bu transfer için her hangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.



    8 SEZON     PSV'DE OYNADI
    8 sezondur PSV forması giyen Zoet'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak gösteriliyor.

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