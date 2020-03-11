Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a konuştu. İşte Yalçın'ın sözleri: "Bu sezon için şampiyonluk ihtimalimiz zayıf. Sezonu ilk 4'te bitireceğimize inanıyorum. Seneye bizden beklenti şampiyonluk olacak, bunun farkındayız. Bu sene 52 milyon Euro olan bütçemiz seneye 35 milyon Euro'ya düşecek ve bu da bizi zorlayacak. Buna rağmen şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmalıyız. Ofansif oynayan, koşan, mücadele eden, bir takım yaratmaya çalışıyoruz"
LJAJIC İSTENİLEN SEVİYEYE GELMELİ
Sergen Yalçın, ilk 11'de şans vermediği Ljajic için, "İstediğimiz seviyeye gelirse kendisine şans veririz. Aksi taktirde oynaması zor" dedi.
LJAJIC İSTENİLEN SEVİYEYE GELMELİ
Sergen Yalçın, ilk 11'de şans vermediği Ljajic için, "İstediğimiz seviyeye gelirse kendisine şans veririz. Aksi taktirde oynaması zor" dedi.
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