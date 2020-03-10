



Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BeIN Sports'a konuştu. Gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, flaş yorumlara imza attı.



İŞTE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARI

"İmza töreninde ben şok oldum, çok şaşırdım. Taraftarın o ilgisi, alakası, beni hem çok duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu hissettirdi. Eyvah, nereye geldik, yandık, ne yapacağız dedim."

"Biz Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Hangi kadro olursa olsun, Beşiktaş bir oyunu oynayacak. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız, sisteme uygun oyuncular devam edecek. Sisteme uymuyorsa, gidecek, oynamayacak."

"Benim maçıma 40 bin kişi geliyorsa, demek ki bir şey görüyor da geliyor. Artık internet var, tüm gün otursan, evde 20 tane maç izlersin. Adam niye gelsin de zamanını heba etsin? Belki evde Real Madrid - Barcelona'yı, Milan - Lazio'yu seyredecek."