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    • 10.03.2020 23:01
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    'dan ve Klopp açıklaması: Anadolu'da bu oyunu oynatsınlar da görelim

    konuk olduğu bir programda gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. "Ben kimseyi örnek almıyorum. 'ymış, Klopp'muş, hiçbirini örnek almıyorum" diyen Yalçın, "Guardiola'yı, Klopp'u alalım, 'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi. Guardiola gelsin de Anadolu'da bir takıma bu oyunu oynatsın, görelim." açıklamasında bulundu.



    Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BeIN Sports'a konuştu. Gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, flaş yorumlara imza attı.

    İŞTE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARI
    "İmza töreninde ben şok oldum, çok şaşırdım. Taraftarın o ilgisi, alakası, beni hem çok duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu hissettirdi. Eyvah, nereye geldik, yandık, ne yapacağız dedim."

    "Biz Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Hangi kadro olursa olsun, Beşiktaş bir oyunu oynayacak. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız, sisteme uygun oyuncular devam edecek. Sisteme uymuyorsa, gidecek, oynamayacak."

    "Benim maçıma 40 bin kişi geliyorsa, demek ki bir şey görüyor da geliyor. Artık internet var, tüm gün otursan, evde 20 tane maç izlersin. Adam niye gelsin de zamanını heba etsin? Belki evde Real Madrid - Barcelona'yı, Milan - Lazio'yu seyredecek."

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