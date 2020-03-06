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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Mendes operasyonu 'ya sıçradı! hesapları inceleniyor...

    menajeri Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncualrın paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. , Rodriguez, Martinez, Casillas, gibi isimlerin de hesapları inceniyor.

    Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı
    Jorge Mendes'e büyük şok... Portekizli menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.



    ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR
    James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, , Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.


    Casillas



    HESAPLARI İNCELENECEK
    Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili hesaplarının incelendiği ifade edildi.



    RADAMEL     FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE
    Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında 'ın golcü oyuncusu da var.



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