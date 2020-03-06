Analiz ekibi Hüseyin Çimşir'e rapor sunacak! İki farklı yarılara çare aranıyor...

Trabzon'un Beşiktaş, Rizespor ve kupada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda ilk yarılar ve ikinci yarıdaki performansı arasında çok ciddi bir fark ortaya çıktı.
Trabzonspor analiz ekibi, takımın ilk ve ikinci yarıdaki performansları arasındaki farklılıklar ile ilgili Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'e geniş bir rapor sunacak.
FIRTINA'DA NEŞELİ GÜNLER
Trabzonspor, G.Antep maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti. Hosseni, Ndiaye ve Pereira takımda ayrı olarak çalıştı.
Trabzonspor analiz ekibi, takımın ilk ve ikinci yarıdaki performansları arasındaki farklılıklar ile ilgili Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'e geniş bir rapor sunacak.
FIRTINA'DA NEŞELİ GÜNLER
Trabzonspor, G.Antep maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti. Hosseni, Ndiaye ve Pereira takımda ayrı olarak çalıştı.
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