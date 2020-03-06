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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Analiz ekibi Hüseyin Çimşir'e rapor sunacak! İki farklı yarılara çare aranıyor...

    'un , Rizespor ve kupada ile oynadığı karşılaşmalarda ilk yarılar ve ikinci yarıdaki performansı arasında çok ciddi bir fark ortaya çıktı. analiz ekibi, takımın ilk ve ikinci yarıdaki performansları arasındaki farklılıklar ile ilgili 'e geniş bir rapor sunacak.

    İki farklı yarılara çare aranıyor!
    Trabzon'un Beşiktaş, Rizespor ve kupada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda ilk yarılar ve ikinci yarıdaki performansı arasında çok ciddi bir fark ortaya çıktı.



    Trabzonspor analiz ekibi, takımın ilk ve ikinci yarıdaki performansları arasındaki farklılıklar ile ilgili Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'e geniş bir rapor sunacak.



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