Sergen Yalçın’dan Diaby’ye moral

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda çokça eleştirilen Diaby ile bir görüşme yaptı. Yalçın, "Yeteneğini farkındayım ama demoralize olma. Sıkı çalışmana devam et. Eskisi gibi olacaksın" dedi.
Beşiktaş Teknik DirektörüSergen Yalçın, sonhaftalarda çokça eleştirilenDiaby ile bir görüşme yaptı.Yalçın, "Yeteneğini farkındayımama demoralize olma.Sıkı çalışmana devam et. Eskisigibi olacaksın" dedi.
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