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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    ’dan Diaby’ye moral

    Beşiktaş Teknik Direktörü , son haftalarda çokça eleştirilen Diaby ile bir görüşme yaptı. Yalçın, "Yeteneğini farkındayım ama demoralize olma. Sıkı çalışmana devam et. Eskisi gibi olacaksın" dedi.

    Sergen Yalçın’dan Diaby’ye moral
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda çokça eleştirilen Diaby ile bir görüşme yaptı. Yalçın, "Yeteneğini farkındayım ama demoralize olma. Sıkı çalışmana devam et. Eskisi gibi olacaksın" dedi.

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