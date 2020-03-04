Galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, dün Trabzonspor'a kupada mağlup oldu. Sarı- Lacivertliler'in resmi maçlardaki galibiyet hasreti de 6 karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe resmi maçlardaki son galibiyetini Kırklareli'ne karşı almıştı.
Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, dün Trabzonspor'a kupada mağlup oldu. Sarı- Lacivertliler'in resmi maçlardaki galibiyet hasreti de 6 karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe resmi maçlardaki son galibiyetini Kırklareli'ne karşı almıştı.
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