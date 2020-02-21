Derbide kartlar havada uçuşuyor

F.Bahçe ile G.Saray arasındaki son 52 randevuda toplam 40 kırmızı, 299 sarı kart gösterildi. Her iki takım da 20'şer kırmızı kart gördü. Son maçta ise kırmızı çıkmamıştı. F.Bahçe ile G.Saray arasındaki son 52 randevuda toplam 40 kırmızı, 299 sarı kart gösterildi. Her iki takım da 20'şer kırmızı kart gördü. Son maçta ise kırmızı çıkmamıştı.
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