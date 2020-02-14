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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    : Kural hatası yok

    , 'ın maçıyla ilgili yaptığı kural hatası itirazını dün karara bağladı ve kural hatası olmadığını açıkladı 'in G.Birliği maçıyla, 'nın da Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı kural hatası itirazları da reddedildi.

    TFF: Kural hatası yok
    TFF, Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı kural hatası itirazını dün karara bağladı ve kural hatası olmadığını açıkladı Gaziantep'in G.Birliği maçıyla, Konya'nın da Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı kural hatası itirazları da reddedildi. Beşiktaş, karara tepki gösterdi. "TFF'den talebimizdir" başlıklı yazıda, "Karar gözden geçirilmeli. IFAB'dan gelen tavsiye kararı paylaşılmalı. VAR ile ilgili talebimiz yerine getirilmeli. Aksi halde TFF ve kurulları gözümüzde meşruiyetini yitirir" denildi.

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