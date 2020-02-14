TFF: Kural hatası yok

TFF, Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı kural hatası itirazını dün karara bağladı ve kural hatası olmadığını açıkladı Gaziantep'in G.Birliği maçıyla, Konya'nın da Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı kural hatası itirazları da reddedildi. Beşiktaş, karara tepki gösterdi. "TFF'den talebimizdir" başlıklı yazıda, "Karar gözden geçirilmeli. IFAB'dan gelen tavsiye kararı paylaşılmalı. VAR ile ilgili talebimiz yerine getirilmeli. Aksi halde TFF ve kurulları gözümüzde meşruiyetini yitirir" denildi.
- Spor
- 14.02.2020 Gazete
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