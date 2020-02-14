TFF: Kural hatası yok

'ınmaçıyla ilgili yaptığıkural hatası itirazını dünkarara bağladı ve kuralhatası olmadığını açıkladı'inmaçıyla,'nın damaçıyla ilgili yaptığıkural hatası itirazları da reddedildi., karara tepkigösterdi.başlıklı yazıda, "Karargözden geçirilmeli.gelen tavsiye kararı paylaşılmalı.ile ilgili talebimiz yerinegetirilmeli. Aksi halde" denildi.