Ligin ikinci yarısı ile birlikte Fenerbahçe aleyhine olan hakem hatalarından rahatsız olan ve son Alanya maçı sonrasında isyan bayrağını çeken Sarı- Laciverli yönetimin yaptığı son toplantıda teknik direktör Ersun Yanal da eleştirilerden nasibini aldı.
- Spor
- 12.02.2020 06:59
- -
- Son Güncelleme:
-
- 12.02.2020 06:59
Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!
Toplantıda teknik direktör Ersun Yanal’ın Jailson ve Tolga Ciğerci ısrarı nedeniyle Fenerbahçe yönetimi tarafından eleştirildiği ortaya çıktı. Bazı yöneticiler “İyi futbol oynuyoruz diye kendimizi avutuyoruz ama puan farkı açılıyor. Sonuç odaklı oynamalıyız” dediler.
Ligin ikinci yarısı ile birlikte Fenerbahçe aleyhine olan hakem hatalarından rahatsız olan ve son Alanya maçı sonrasında isyan bayrağını çeken Sarı- Laciverli yönetimin yaptığı son toplantıda teknik direktör Ersun Yanal da eleştirilerden nasibini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.