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    • Spor
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    yönetiminde rahatsızlığı!

    Toplantıda ’ın Jailson ve ısrarı nedeniyle yönetimi tarafından eleştirildiği ortaya çıktı. Bazı yöneticiler “İyi oynuyoruz diye kendimizi avutuyoruz ama puan farkı açılıyor. Sonuç odaklı oynamalıyız” dediler.




    Ligin     ikinci yarısı ile birlikte Fenerbahçe aleyhine olan hakem hatalarından rahatsız olan ve son Alanya maçı sonrasında isyan bayrağını çeken Sarı- Laciverli yönetimin yaptığı son toplantıda teknik direktör Ersun Yanal da eleştirilerden nasibini aldı.

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