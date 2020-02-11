Erzurumspor 3 puanı ertelemedi

1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle düne ertelenen karşılaşmada, misafir ettiği1-0 yendi. Maçın tek golünü 67. dakikadakaydetti. Bu aradadün hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçülmesine rağmen stadda çok sayıda taraftar vardı.