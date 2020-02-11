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    • 11.02.2020 07:00

    spor 3 puanı ertelemedi

    1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle düne ertelenen karşılaşmada , misafir ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Maçın tek golünü 67. dakikada Pote kaydetti.

    Erzurumspor 3 puanı ertelemedi
    TFF 1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle düne ertelenen karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, misafir ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Maçın tek golünü 67. dakikada Pote kaydetti. Bu arada Erzurum'da dün hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçülmesine rağmen stadda çok sayıda taraftar vardı.

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