Erzurumspor 3 puanı ertelemedi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında kar yağışı nedeniyle düne ertelenen karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, misafir ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Maçın tek golünü 67. dakikada Pote kaydetti. Bu arada Erzurum'da dün hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçülmesine rağmen stadda çok sayıda taraftar vardı.
- Spor
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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