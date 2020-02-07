Manchester City, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığını takip ediyor. City, Arjantinli yıldızla masaya oturmak istiyor. Arjantinli yıldızın 2021 yılına kadar Barça ile sözleşmesi var.
Y.MALATYA-A.GÜCÜ
Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
BAŞARILI BULUYORUM
Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek, VAR sistemiyle alakalı olarak, "İnsanlar, oyuncular ve yönetenler adapte olmaya başladı. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum" dedi.
KANATLARI UÇURUYOR
Göztepe'nin kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar takımının attığı 25 golün 14'üne katkı vererek gol yükünü çekiyor. Kaleci Beto da çok formda.
ALMEDIA BIRAKTI
Bir dönem Beşktaş'ta forma giyen Portekizli forvet Almeida futbolu bıraktığını açıkladı.
KARTAL TEK EKSİKLE İDMAN YAPTI
Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün Dorukhan Toköz dışında tam kadro çalıştı. Bu maçın son antrenmanı bugün gerçekleştirilecek.
FENER'İN CEZASINA ONAY
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, merdiven boşluklarının 5. kez boş bırakılmaması nedeniyle verilen Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.
YUSUF ŞİMŞEK BAL-KES'TE
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör konusunda Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar imza atan Yusuf Şimşek hedefini play-off olarak belirledi.
MIHAJLOVIC'TE KIRIK VAR
Fenerbahçe Opet forması giyen Sırp smaçör Brankica Mihajlovic'in parmağında kırık tespit edildi. Brankica Mihajlovic'in bir süre salonlardan uzak kalacağı açıklandı
Y.MALATYA-A.GÜCÜ
Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
BAŞARILI BULUYORUM
Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek, VAR sistemiyle alakalı olarak, "İnsanlar, oyuncular ve yönetenler adapte olmaya başladı. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum" dedi.
KANATLARI UÇURUYOR
Göztepe'nin kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar takımının attığı 25 golün 14'üne katkı vererek gol yükünü çekiyor. Kaleci Beto da çok formda.
ALMEDIA BIRAKTI
Bir dönem Beşktaş'ta forma giyen Portekizli forvet Almeida futbolu bıraktığını açıkladı.
KARTAL TEK EKSİKLE İDMAN YAPTI
Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün Dorukhan Toköz dışında tam kadro çalıştı. Bu maçın son antrenmanı bugün gerçekleştirilecek.
FENER'İN CEZASINA ONAY
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, merdiven boşluklarının 5. kez boş bırakılmaması nedeniyle verilen Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.
YUSUF ŞİMŞEK BAL-KES'TE
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör konusunda Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar imza atan Yusuf Şimşek hedefini play-off olarak belirledi.
MIHAJLOVIC'TE KIRIK VAR
Fenerbahçe Opet forması giyen Sırp smaçör Brankica Mihajlovic'in parmağında kırık tespit edildi. Brankica Mihajlovic'in bir süre salonlardan uzak kalacağı açıklandı
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