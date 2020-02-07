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    • 07.02.2020 07:02

    Messi’yi bekliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , 'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığını takip ediyor. City, Arjantinli yıldızla masaya oturmak istiyor. İşte haberin detayları ve 7 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    City Messi’yi bekliyor
    Manchester City, 'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığını takip ediyor. City, Arjantinli yıldızla masaya oturmak istiyor. Arjantinli yıldızın 2021 yılına kadar Barça ile sözleşmesi var.

    Y.MALATYA-A.GÜCÜ
    Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

    BAŞARILI BULUYORUM
    Denizlispor'un hocası , VAR sistemiyle alakalı olarak, "İnsanlar, oyuncular ve yönetenler adapte olmaya başladı. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum" dedi.

    KANATLARI UÇURUYOR
    Göztepe'nin kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar takımının attığı 25 golün 14'üne katkı vererek gol yükünü çekiyor. Kaleci Beto da çok formda.

    ALMEDIA     BIRAKTI
    Bir dönem Beşktaş'ta forma giyen Portekizli forvet Almeida futbolu bıraktığını açıkladı.

    KARTAL TEK EKSİKLE İDMAN YAPTI
    Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün Dorukhan Toköz dışında tam kadro çalıştı. Bu maçın son antrenmanı bugün gerçekleştirilecek.
    FENER'İN CEZASINA ONAY
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, merdiven boşluklarının 5. kez boş bırakılmaması nedeniyle verilen Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.

    YUSUF ŞİMŞEK BAL-KES'TE
    TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör konusunda Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar imza atan Yusuf Şimşek hedefini play-off olarak belirledi.

    MIHAJLOVIC'TE KIRIK VAR
    Fenerbahçe Opet forması giyen Sırp smaçör Brankica Mihajlovic'in parmağında kırık tespit edildi. Brankica Mihajlovic'in bir süre salonlardan uzak kalacağı açıklandı

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