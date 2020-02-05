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’tan ve Göçek için sert açıklama: Kuralına göre oynatacağız

kural ihlali için başvurduğu maçının hakemi 'e ve 'na tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Kariyeri Beşiktaş maçlarında verdiği şaibeli kararlarla dolu olan Hüseyin Göçek topu yanlış yerde yanlış takıma vererek gol yememize sebep oldu. Biz bu oyunu kuralına göre oynatacağız” ifadelerine yer verildi.

Kuralına göre oynatacağız
Beşiktaş kural ihlali için başvurduğu Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'e ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Yönetim, Göçek ve 'ye sert tepki gösterdi. Açıklamada "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimleri de kuralına göre oynatacağız" ifadesi dikkat çekti.

TOPU YANLIŞ YERDE YANLIŞ TAKIMA VERDİ
İşte o açıklamanın satırbaşları: Hüseyin Göçek'in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık. İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuştur.

HANGİ SEBEPLE BİZİM MAÇA ATANDI
Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, hangi sebeplerle atandığını da merak etmekteyiz. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimleri de kuralına göre oynatacağız...



Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Hüseyin Gökçek'i ağır bir dile eleştirdi.


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